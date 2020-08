“전기차 대박 터뜨린다” 차세대 배터리 개발 드림팀 떴다

UNIST·부경대·조선대 공동연구팀, 리튬금속전지 시스템 개발 착수

삼성미래기술육성사업 지원받아 … 재료부터 전지 시스템까지 융합 연구

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 일반 전기차용 배터리보다 가볍지만 에너지 용량은 2배 넘는 차세대 리튬금속전지를 개발하기 위한 공동연구 ‘드림팀’이 떴다.

울산과학기술원(UNIST)과 부경대, 조선대 3개 대학 공동 연구팀이 차세대 전기차 배터리 개발을 위한 연구에 착수했다.

연구팀은 지난 6월 삼성미래기술육성사업 신규과제를 따내 본격적인 연구에 들어갔다.

정경민, 최남순 UNIST 에너지 및 화학공학부 교수와 오필건 부경대 인쇄정보공학과 교수, 손윤국 조선대 전기공학과 교수로 구성된 연구팀은 향후 2년간 10억원을 지원받아 리튬금속전지 시스템을 위한 전극 설계와 소재 기술 개발에 나선다.

리튬금속전지는 리튬 금속을 음극으로 사용하는 전지로, 현재 상용화된 리튬이온전지에 비해 에너지 밀도가 높아 전기차용 차세대 고용량 배터리로 주목받고 있다.

공동연구팀은 양산 가능한 리튬금속전지를 개발해 무게는 가벼우면서도 에너지 용량은 더 큰 차세대 전기차용 배터리 구현을 목표로 하고 있다.

연구책임자인 정경민 UNIST 교수는 “현재 국내 배터리 생산기반과 제조기술을 가능한 그대로 이용하면서 고용량 배터리를 양산할 수 있게 하는 것이 목표”라며 “배터리 산업이 한 단계 도약하는데 실질적 기여를 할 수 있는 연구를 추진해나갈 계획”이라고 말했다.

연구팀은 리튬금속전지 상용화를 위한 새로운 재료 개발에서부터, 촉매물질, 전해액, 전극기술과 전지 시스템까지 배터리 개발 전 과정에 걸친 연구를 수행할 계획이다.

오필건 부경대 교수와 손윤국 조선대 교수는 모두 UNIST에서 박사 학위를 취득했다. 이들은 산업체 경험을 거쳐 각 대학 교원으로 임용됐으며, 차세대 배터리 소재 연구를 수행하고 있다.

이번 공동연구팀은 UNIST 소속 교원들과 UNIST 출신 교원들이 한 팀을 이룬 셈이다.

정경민 교수는 “이번 공동연구는 이차전지 연구에 최적화된 UNIST의 연구 환경과 인재육성 시스템이 있었기에 시작될 수 있었다”며 “짧은 역사에도 실용적 융합연구 전통이 이어지고 있는 만큼, 미래를 바꿀 차세대 전지 연구가 더욱 활발하게 진행될 것으로 기대한다”고 했다.

UNIST는 최근 산업통상자원부의 ‘산업혁신 인재성장 지원 사업’ 중 하나인 배터리 전문 인력양성사업 수행 대학으로 선정되기도 했다. 이에 따라 UNIST는 향후 5년간 ‘배터리 핵심 소재’ 전문 인력을 양성하게 된다.

삼성미래기술육성사업은 삼성전자가 기초과학 발전과 산업기술 혁신을 위해 기금을 출연해 시행하는 과학기술연구 지원 사업이다.

올해 상반기 연구과제로는 총 28건이 선정됐는데, UNIST에서는 정경민 교수를 포함 총 3건의 과제가 선정됐다. 부경대와 조선대는 이번 공동연구팀의 과제가 첫 선정 사례다.

