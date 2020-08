아마존, 美 6개 도시서 3500명 오프라인인력 늘린다

[아시아경제 권재희 기자] 아마존이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에도 불구하고 오프라인 인력 확충에 나선다. 중장기적으로는 원격근무가 지속되기 어렵다는 이유에서다.

18일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 아마존은 뉴욕(맨해튼)을 비롯해 댈러스, 디트로이트, 덴버, 피닉스, 샌디에이고 6개 허브도시에 14억달러(약 1조6500억원)를 투자해 총 3500여명의 직원을 추가채용한다.

코로나19 대유행으로 기업들이 원격근무를 장려하고 사무실을 폐쇄하는 가운데 나온 아마존의 이같은 행보는 이례적이라고 WSJ은 보도했다. 실제로 페이스북은 향후 10년에 걸쳐 원격근무 위주로 전환하겠다고 밝힌 바 있다. 트위터도 임직원이 원하면 무기한 재택근무 할 수 있다고 공지했다.

아딘 윌리엄스 아마존 인력개발 담당 부사장은 "사람과 연결될 수 있는 능력, 팀이 특별한 방식으로 협업할수 있는 능력은 원격근무로도 할 수 있지만, 자연스러운 방식으로 이뤄지진 않는다"며 "언젠가 사무실로 복귀하는 날을 고대한다"고 밝혔다.

아마존은 향후 2년여에 걸쳐 채용하는 3500여명의 인력 중 2000여명이 뉴욕에서 채용될 계획이라고 밝혔다. 이를 위해 아마존은 맨해튼에 위치한 로드앤테일러 백화점 건물을 10억달러(약 1조2000억원) 이상에 위워크로부터 사들인 것으로 알려졌다. 뉴욕 사무소는 2023년 문을 열 예정이다.

6개 도시 전체를 통틀어 늘어나는 아마존의 업무공간은 총 90만 평방피트(약 8만3613㎡)로 이 중 63만 평방피트(약 5만8529㎡)가 뉴욕 건물이다.

채용직군은 제품관리, 클라우드 인프라 설계, 사용자경험 설계, 데이터사이언티스트, 소프트웨어 엔지니어 등 다양한 분야에 걸쳐 인력을 채용한다는 계획이다.

아마존이 이번에 3500여명의 인력을 채용하는 6개 허브도시 선정은 지방정부나 주정부의 인센티브와 관계없는 내부 결정인 것으로 알려졌다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr