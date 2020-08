광주 광산소방서 ‘소방시설 피해복구 지원센터’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 임종복)는 ‘소방시설 피해복구 지원센터’를 운영한다고 18일 밝혔다.

이는 최근 광주지역 집중호우로 건축물의 소방시설 침수피해가 발생함에 따라 침수된 소방시설의 조기 정상화를 위해 추진됐다.

광산소방서 화재안전정보조사팀과 소방시설업체 자원봉사자로 구성된 소방시설 피해복구 지원센터는 이번 집중호우 기간 침수피해가 접수된 41개소를 대상으로 소방시설이 복구될 때까지 운영된다.

주요 내용은 ▲피해 상담관지정 멘토링 서비스 및 소방안전컨설팅 ▲소방시설 공백 최소화를 위한 소화기 등 기초 소방시설 점검 및 보급 ▲피해건축물 자체점검 등 소방행정 의무 사항 유예조치 등 피해복구에 필요한 사항을 적극 지원할 계획이다.

임종복 서장은 “시민의 생활안전 및 불편 최소화를 위해 빠른 시일 내에 피해복구가 이뤄질 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

