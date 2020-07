일산 폐차장서 화재…5시간 만에 불길 잡아(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 경기 고양시 일산서구 한 자동차 폐차장에서 화재가 발생했다.

25일 오전 11시 51분께 경기 고양시 일산서구 덕이동 한 자동차 폐차장에서 불이 났다. 소방당국은 소방차 43대, 소방관 110여명, 소방헬기 2대, 산림청 헬기 1대 등을 투입해 오후 4시 29분께 큰 불길을 잡았다.

소방당국은 오후 1시11분께 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 '대응 1단계'를 발령하고 진화에 나서 큰 불길을 잡은 뒤 5시6분께 경보령을 해제했다.

폐차장 건물 1동(30㎡)과 폐차 70여t이 불에 탄 것으로 조사됐다. 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.

소방당국은 차량 절단 작업 중 불꽃이 바닥에 떨어지면서 폐유에 옮겨붙은 것으로 추정하고 있다.

소방당국은 불길을 완전히 잡는 대로 정확한 피해 규모와 원인을 조사할 예정이다.

이날 폐차장 불로 연기가 치솟으면서 인근 김포와 파주에서도 신고가 이어졌다.

고양시는 인근 거주민에게 창문을 닫으라는 재난문자 메시지를 보냈다. 또 이곳을 지나는 시민은 우회해 달라고 당부하기도 했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr