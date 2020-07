G마켓 스마일배송관, 7개 브랜드사 ‘깨끗한 생수’ 할인 프로모션

[아시아경제 이승진 기자] 최근 수돗물 위생에 관한 사회적 관심이 크게 증가한 가운데, 이베이코리아가 운영하는 G마켓 스마일배송관에서 오는 31일까지 생수 할인 프로모션을 진행한다.

지난해 8월부터 운영 중인 스마일배송의 ‘생수전문배송’은 오후 6시까지 생수를 주문하면 1-2일 내에 무료배송 받을 수 있는 서비스다. 일반 택배배송 중 발생하는 생수파손 및 외부 오염을 방지할 수 있도록, 전국 생수전문센터의 생수배달 전문기사가 안전하게 배달하고 있다.

G마켓은 오는 31일까지 이베이코리아 멤버십제인 ‘스마일클럽’ 회원 대상으로 총 7개 인기 브랜드 생수를 최대 15% 싸게 구매할 수 있는 쿠폰을 제공한다. ▲광동(삼다수) ▲농심(백산수) ▲동원(동원샘물) ▲롯데칠성(아이시스) ▲아워홈(지리산수) ▲웅진(가야워터) ▲오리온(제주용암수) 등 참여 브랜드사를 다양하게 해 고객들의 선택폭을 넓혔다. G마켓 스마일배송관에서 생수 상품과 함께 다른 제품들도 구매할 경우, 함께 무료배송 혜택을 받을 수 있다.

