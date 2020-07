군산지역 도의원들, 시정 현안 협력 강화 약속

군산시 지역 도의원과 정책간담회 개최

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 군산시와 전북 도의원들이 주요 사업과 시정 현안에 대한 협력을 강화키 위해 한 자리에 모였다.

23일 시는 전날 지역 도의원과 정책간담회를 열고 시정 운영방향 공유와 주요 현안 사업에 대한 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 간담회에는 나기학 의원, 김종식 의원, 조동용 의원, 문승우 의원 등 4명의 도의원과 강임준 시장을 비롯한 신현승 부시장, 국·소장 등 간부 공무원들이 참석, 전북도 협조가 필요한 주요 사업과 시정 현안에 대해 협력을 강화해 나가기로 했다.

먼저, 새만금 신규 매립지 귀속 지자체 결정신청 시기 조절 등을 통한 인근 지자체간 분쟁발생 해소를 위해 전북도의 적극적인 중재 필요성을 논의했다.

이어 공공기관 새만금 이전 공동 대응, 원거리 도서지역 여객선 운임비 도비 지원, 고군산군도 케이블카 조성 사업, 꼬꼬마 양배추 저온 유통체계 구축 사업, 새만금 국제공항 건설 등에 대한 도의회 차원의 적극적인 관심과 지원을 요청했다.

강임준 시장은 “어려운 시기인 만큼 모두가 한마음으로 위기 극복과 지역 발전을 위해 헌신해야 한다”면서 “전북도의 적극적인 협조와 지원을 이끌어 내는데 많은 노력을 부탁드린다”고 당부했다.

지역 도의원들 역시 “민생 현안 해결을 위해 시 집행부와 도의원들의 긴밀한 공조와 소통은 중요하다”며 “지역의 어려움 극복을 위해 도의회 차원의 적극적인 협조와 지원을 약속한다”고 전했다.

