LG이노텍, '2분기 어닝서플' 영업이익 429억원…전년比 128.7%↑(상보)

[아시아경제 이동우 기자] LG이노텍은 올해 2분기 연결 기준 영업이익 429억원으로 잠정 집계됐다고 22일 공시했다. 이는 지난해 같은기간보다 128.7% 증가한 수치다.

매출은 1조5399억원으로 전년동기 대비 1.2% 증가했다. 순이익은 76억원으로 흑자로 돌아섰다. LG이노텍의 올해 2분기 실적은 증권사 평균치인 매출액 1조4709억원, 영업이익 320억원을 상회하는 수치다.

사업부별로 보면 광학솔루션사업은 전년 동기 대비 12% 증가한 매출 9296억원으로 전 분기 대비 30% 감소했다. 고화소 카메라모듈 및 3D센싱모듈 등 제품 라인업 확대와 안정적 생산 관리를 통해 시장의 우려 대비 양호한 실적을 거뒀다.

기판소재사업은 매출 2957억원으로 전년 동기 대비 7%, 전분기 대비 2% 증가했다. 통신용 반도체기판과 고해상도 디스플레이 기기에 적용되는 테이프 서브스트레이트, 포토마스크 등 글로벌 시장선도 제품들이 전분기에 이어 견조한 성장세를 기록했다.

전장부품사업은 매출 2329억원으로 전년 동기 대비 12%, 전분기 대비 18% 감소했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 인한 글로벌 자동차 시장 침체로 전장부품 수요가 줄어든 영향이 컸다고 LG이노텍은 분석했다. 다만 전기차의 핵심 부품인 배터리 매니지먼트 시스템(BMS)과 DC-DC 컨버터 등 차량용 파워모듈의 판매는 늘었다.

