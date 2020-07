▲서은태(전 대성그룹 한국캠브리지필터 대표)씨 별세, 서재훈·서영호(한국물류용역 대표)·서재원씨 부친상, 양정원(삼성액티브자산운용 대표)씨 장인상 = 19일 오후 6시 35분, 삼성서울병원 장례식장 17호실, 발인 21일 오전 9시. 02-3410-6929

