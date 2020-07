LG전자, 벽 밀착 TV이어 '사운드 바' 출시

최소 두께 19㎜…디자인 일체감 높여

최대 출력 770W 총 7.1.4채널 지원

[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 벽 밀착 ‘LG 올레드 갤러리 TV’에 이어 ‘갤러리 디자인 사운드 바’ 신제품을 출시했다고 20일 밝혔다.

신제품은 동급 성능 사운드 바 대비 절반 이상 두께가 얇은 것이 특징이다. 가장 얇은 부분은 19밀리미터(㎜), 두꺼운 부분은 32㎜ 수준이다. 슬림한 디자인에 최대 420와트(W) 출력을 자랑한다.

신제품은 주변 공간과 조화를 선호하는 고객 라이프스타일 변화에 맞춰 출시했다. LG 올레드 갤러리 TV와 함께 설치할 경우 하나의 제품처럼 보여 인테리어 효과를 더욱 높일 수 있다.

제품 성능도 더욱 강화했다. ‘인공지능 사운드 프로’ 기능을 탑재해 고객이 시청하는 콘텐츠 종류에 따른 맞춤형 소리를 들려준다. 예를 들어 뉴스 시청 시 아나운서 목소리를 또렷하게 해주고, 스포츠 중계를 볼 경우 현장감을 키워준다.

입체음향시스템인 ‘돌비애트모스’와 ‘DTS:X’ 등도 탑재했다. 넷플릭스, 아마존, 워너브라더스 등이 제작한 영화와 DTS:X를 지원하는 모든 콘텐츠를 원음에 가깝게 즐길 수 있다.

갤러리 디자인 사운드 바 외 다양한 신제품도 함께 선보인다.

대표 제품은 ▲입체음향 ‘서라운드 스피커’ ▲중저음 ‘우퍼 스피커’ ▲천장으로 소리를 쏴주는 ‘업파이어링 스피커’로 구성돼 7.1.4채널을 지원한다. 최대 출력은 770와트(W)다. 사운드 바가 별도 USB 포트를 탑재하고 있어 제품을 TV에 연결하지 않고도 USB에 저장된 음악을 재생할 수 있다. 출하가는 제품에 따라 36만9000원~149만9000원 등이다.

손대기 LG전자 한국HE마케팅담당 상무는 “고객 라이프스타일 변화에 맞춰 뛰어난 음향 성능은 물론 차별화된 디자인까지 두루 갖춘 갤러리 디자인 사운드 바를 앞세워 프리미엄 사운드 바 시장을 공략할 것”이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr