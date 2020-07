환경부-중기부, '그린뉴딜 유망기업' 40곳 선정…최대 30억 지원

추경 407억 반영…3년간 자금 지원

8월 10일까지 접수…"녹색산업 혁신"

2022년까지 총 100개사 선정·육성

[아시아경제 김보경 기자] 환경부와 중소벤처기업부는 기후변화와 환경 위기에 전략적으로 대응할 '그린뉴딜 유망기업'을 선정하기 위한 공고를 20일부터 진행한다.

접수는 한국환경산업기술원 연구관리시스템(ecoplus.keiti.re.kr)과 중소기업기술정보진흥원 종합관리시스템(www.smtech.go.kr)에서 20일부터 다음달 10일까지 받으며, 이후 평가를 거쳐 9월 중에 40곳을 최종 선정한다.

올해 총 407억원의 추경 예산을 반영했으며, 선정된 기업에 향후 3년간 기술개발과 사업화 자금으로 최대 30억원을 지원한다. 양 부처는 올해 40곳을 시작으로 2022년까지 총 100개사를 선정·육성할 계획이다.

이번 그린뉴딜 유망기업 선정은 그린뉴딜 3대 분야 중 하나인 '녹색산업 혁신 생태계 구축'을 위해 추진되는 과제다.

환경부는 사업화 지원 중심의 녹색혁신기업 성장지원 프로그램을 통해 청정대기, 자원순환, 수열에너지 등 녹색산업 5대 선도 분야 중소기업을 집중 육성할 계획이다.

중기부는 연구개발(R&D) 지원 중심의 그린벤처 프로그램을 통해 녹색기술 분야 혁신형 중소기업을 중점 지원할 계획이다.

미국 환경컨설팅·연구기관인 이비아이(EBI, Environmental Business International)에 따르면 세계 녹색산업 시장은 약 1조2000억 달러 규모로 반도체 시장의 약 3배다.

녹색산업은 전 세계적인 실물 경기 침체에도 매년 4% 내외로 성장 중이다. 미국의 에이컴, 프랑스의 베올리아, 독일의 지멘스 등은 녹색 분야에서 수조원의 수익을 올리고 있다.

이번 그린뉴딜 유망기업 선정은 우리나라에도 이러한 녹색산업을 이끌 선도 기업이 나올 수 있는 기반을 조성하기 위해 기획됐다.

한편 양 부처는 그린뉴딜 유망기업 선정 등 그린뉴딜 정책을 효율적으로 추진하고, 그린 중소·벤처기업의 혁신성장을 공동 지원하기 위해 지난달 업무협약을 체결했다. 그린뉴딜 유망기업 육성 등 구체적인 사항은 정책협의회를 통해 소통하고 있다.

세종=김보경 기자