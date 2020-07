[주간HOT종목]SK머티리얼즈, 5거래일 연속 상승에 주가 24%↑

17일 24만8800원까지 치솟으며 52주 신고가 경신

[아시아경제 금보령 기자] SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 246,000 전일대비 18,200 등락률 +7.99% 거래량 311,370 전일가 227,800 2020.07.17 15:30 장마감 close 가 5거래일 연속 상승세를 나타냈다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향이 가장 컸던 2분기에도 양호한 실적을 보인 덕이다.

18일 한국거래소에 따르면 SK머티리얼즈는 전일 24만6000원으로 장을 마감했다. 장중 한때 24만8800원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신했다.

주가는 한 주 동안 하루도 빠짐없이 상승세를 보였다. 지난 10일 종가가 19만8700원이었던 점을 고려하면 5거래일 사이 23.8%가 올랐다.

SK머티리얼즈는 2분기 양호한 실적을 시현했다. 2분기 매출액은 2275억원, 영업이익은 566억원으로 공시됐다. 전년 대비 매출액은 24.3%, 영업이익은 2.8% 증가했다. 전분기와 비교해도 각각 7.1%, 6.5% 늘었다.

이순학 한화투자증권 연구원은 "특수가스는 가격이 안정세를 나타냈고, 출하량이 소폭 증가했다. SK트리켐은 매출액이 전분기 대비 10%나 증가하며 기대 이상의 성장 속도를 보여주고 있다"며 "SK쇼와덴코와 한유케미칼도 매출액이 전분기 대비 10% 성장해 가이던스를 충족시켰다"고 설명했다. 이와 달리 SK에어가스는 정유 부문 고객향 매출 감소로 인해 역성장했지만 하반기 M16 공장 내 클린룸 건설에 따라 매출이 크게 증가할 것으로 예상된다.

올해 3분기에도 영업이익 상승 사이클이 지속될 전망이다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 246,000 전일대비 18,200 등락률 +7.99% 거래량 311,370 전일가 227,800 2020.07.17 15:30 장마감 close 는 메모리 반도체 부진 이후 지난해 3분기부터 고객사가 투자를 재개했다. 이후 올해 2분기부터 이익 사이클에 돌입했다. 이종욱 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 29,250 전일대비 550 등락률 +1.92% 거래량 618,226 전일가 28,700 2020.07.17 15:30 장마감 close 연구원은 "올해 상반기까지의 증설 사이클을 감안하면 내년 1분기까지의 이익 사이클이 기대된다"며 "특히 올해 3분기는 성수기와 이익 사이클, 지난해 3분기의 기저 효과가 겹치며 사상 최대 분기 이익 경신이 기대된다. 이번 이익 사이클은 올해 4분기에 정점일 것"이라고 분석했다.

자사주를 매입하기로 한 점도 주가 상승에 한몫했다. SK머티리얼즈는 주주가치 제고를 위해 1185억원 규모의 자사주 매입을 결정했다고 지난 16일 공시한 바 있다. 이순학 연구원은 "현재 주가에서 자사주 매입을 결정한 것도 회사의 높은 자신감일 것"이라고 말했다.

증권사들은 SK머티리얼즈 목표주가 상향조정에 나섰다. 한화투자증권은 목표주가를 기존 20만원에서 28만원으로, 삼성증권은 20만원에서 27만원으로, 신한금융투자는 25만원에서 27만원으로 올렸다.

