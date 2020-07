강임준 군산시장, 민선7기 2년 공약사업 69.7% 이행

5대 분야 169개 공약사업 집중 점검

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 민선 7기 2주년을 맞은 강임준 군산시장의 공약 이행률이 69.7%로 나타났다.

8일 시는 시장실에서 민선 7기 공약사업 이행현황 보고회를 갖고 5대 분야 169개 공약사업을 집중 점검했다고 밝혔다.

이번 보고회는 해당 국·소장 및 공약사업 추진 부서장들이 참석한 가운데 이행률이 저조한 사업 위주로 부진 사유 및 향후 대책 등에 대한 토의가 이뤄졌다.

전체 169개 공약사업 중 시민참여플랫폼 구축, 상권활성화재단 설립, 경로당 순환주치의제 도입, 영유아 상해보험 확대 지원, 우범지대 음성인식 CCTV 설치 등 55개 사업이 완료됐다.

또한 80% 이상 이행된 사업은 23개, 50% 이상 이행된 사업은 54개, 50% 미만인 사업은 37개 사업으로 평균 이행률 69.7%다.

강임준 시장은 “형식적인 공약 이행률 제고보다는 실질적인 사업내용의 질 향상이 더욱 중요하다”면서 “부진한 사업은 하루빨리 이행계획을 마련해 목표대로 이행될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr