파리바게뜨 실키롤케익, 세계에서 가장 많이 팔려 기네스…에펠탑 9300배

5년간 1200만여개 판매 세계기록 인증, 길이 환산하면 에펠탑 높이 9300배

[아시아경제 이선애 기자] SPC그룹이 운영하는 파리바게뜨의 스테디셀러 제품인 ‘실키롤케익’이 기네스월드레코드로부터 ‘세계에서 가장 많이 팔린 롤케이크’로 공식 인증을 받았다고 25일 밝혔다.

이번 기네스 인증은 일정 기간 내 최다 판매된 제품을 선정하는 방식으로 진행됐으며, ‘실키롤케익’은 5년간(2015년 1월~2019년 12월) 한국, 중국, 미국, 싱가포르, 베트남 등 5개국에서 1200만여 개(12,498,487개)가 판매돼 ‘세계에서 가장 많이 팔린 롤케이크’로 기록이 등재됐다.

판매된 제품을 길이로 환산하면 약 3000km로 프랑스 에펠탑(300m) 높이의 9,300배, 에베레스트산(8848m) 높이의 339배에 이른다.

‘실키롤케익’은 1988년 5월11일에 출시된 후 약 32년간 꾸준히 사랑 받아온 제품으로, 가장 적합한 비율로 배합한 전용 밀가루에 신선한 달걀과 버터를 더해 부드러운 식감을 내는 것이 특징이다. ‘실키롤케익’은 파리바게뜨 선물류 카테고리 제품 중 부동의 1위를 차지하고 있다.

한편, ‘실키롤케익’의 이번 세계 기네스 기록 인증식은 코로나19로 인해 24일 오후 서울 양재동에 위치한 SPC그룹 사옥과 영국 런던의 기네스월드레코드에서 유튜브 라이브 방송을 통해 생중계로 진행됐다. 기네스월드레코드는 유튜브를 통해 ‘실키롤케익’의 세계 기네스 인증 발표와 함께 축하를 전했다. 또한 실키롤케익이 처음 출시된 1988년을 상징하는 의미로 특수 제작된 1988mm 길이의 대형 ‘실키롤케익’을 선보여 기록 인증을 축하했다.

파리바게뜨 관계자는 “세계 기네스 기록을 세울 수 있었던 데는 34년간 축적한 제과제빵 노하우와 임직원들의 노력, 확고한 브랜드의 철학이 있었다”며, “앞으로도 혁신적인 제품과 최고의 서비스로, 제과제빵 분야에 새로운 역사를 써갈 것”이라고 말했다

