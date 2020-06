무료 온라인 상점 개설 '페이스북 샵스' 출시

[아시아경제 이진규 기자] 페이스북은 무료 온라인 상점 개설 서비스 '페이스북 샵스(Shops)'를 국내에 선보인다고 22일 밝혔다.

지난달 미국과 일부 유럽 국가에서 첫 선을 보인 이후 한국을 포함한 8개의 아시아태평양 지역 국가로 확대 출시하는 것이다.

소상공인을 비롯한 모든 이용자는 페이스북 샵스를 통해 페이스북과 인스타그램 상에서 무료로 각자의 디지털 상점을 개설하고, 자사의 제품을 직접 홍보·판매할 수 있다.

제품을 세부적으로 분류해 판촉 효과를 높이는 컬렉션 만들기 기능과 브랜드 색상과 이미지를 기반으로 한 인터페이스 디자인 기능도 이용할 수 있다. 페이스북 페이지에서 개설한 샵은 인스타그램과도 바로 연동된다.

또 모바일 애플리케이션에서 원하는 브랜드의 페이스북 페이지나 인스타그램 프로필에 접속 후 '샵 보기'를 클릭하면 판매자가 등록한 제품을 한 눈에 확인할 수 있다. 마음에 드는 제품은 브랜드 공식 사이트에서 바로 주문하거나, 저장 기능을 통해 추후 구매도 가능하다.

페이스북 샵스에는 쇼피파이, 빅커머스 등 다수의 해외 파트너와 함께 한국에선 글로벌 전자상거래 플랫폼 '카페24'가 참여했다. 카페24는 온라인 쇼핑몰 개설과 운영 과정 전반에 필요한 서비스를 통해 온라인 쇼핑몰 사업자들이 글로벌 시장에서 성장할 수 있도록 페이스북과 다양한 협력을 진행하고 있다.

이재석 카페24 대표는 "카페24와 페이스북 간의 협력이 전자상거래 사업자들의 글로벌 시장 진출을 보다 확대할 것으로 기대한다"고 말했다.

정기현 페이스북코리아 대표는 "연결의 힘을 바탕으로 이번 출시가 궁극적으로 국내 소상공인과 중소기업들의 비즈니스를 지원하는 것은 물론, 이용자에게도 즐거운 쇼핑경험을 제공하는데 핵심적으로 기능할 수 있길 바란다"고 전했다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr