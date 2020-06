[아시아경제 권재희 기자] 20일(현지시간) 미국 워싱턴주 시애틀에서 백인 경찰의 가혹행위로 조지 플로이드의 사망에 항의하는 시위 현장 인근서 총격 사건이 발생해 1명이 사망하고 1명이 부상을 입었다.

다만 시위와의 관련 여부는 아직 불분명하다.

이날 AP통신에 따르면 총격 사건은 새벽 2시 30분께 시애틀 시위 인근 공원에서 발생했다. 사건 현장은 플로이드의 사망과 관련해 시위대가 지난 8일밤 부터 점거한 '캐피톨 힐' 지역 인근이다.

총격으로 19세 남성이 사망했으며, 또 다른 부상자는 상태가 위중해 중환자실에서 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.

한편 경찰은 주변의 CCTV 등을 통해 사건 경위 파악에 나섰지만, 용의자가 한명인지 여러 명인지도 파악하지 못하고 있다.

경찰은 사건 발생 직후 시위대에 가로막혀 현장에 접근하는 데에도 어려움이 있었다고 설명했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr