유니클로 마스크 출시 첫날 완판…'아베 마스크'와 대조

[아시아경제 김형민 기자] 일본 의류업체 유니클로가 숨쉬기 편한 소재로 만들어 일본에 출시한 '에어리즘 마스크'가 출시 첫날 뜨거운 호응을 얻어 매진됐다고 교도 통신 등이 19일 전했다.

도쿄 등 일본 전역에 있는 유니클로 매장 앞은 문 열기 전부터 장사진을 이뤘고 온라인 사이트는 수많은 사람이 동시에 이용하면서 접속 장애가 발생하기도 한 것으로 전해졌다.

3장에 한 묶음으로 990엔(약 1만1200원)에 판매하는 유니클로 마스크는 기능성 속옷 '에어리즘'과 같은 소재로 만들어졌으며 20번 빨아서 다시 사용할 수 있고 건조 속도도 빠르다는 장점이 있다고 홍보되고 있다.

에어리즘 마스크는 일본 안에서만 구매할 수 있다. 유니클로 측은 에어리즘 마스크 생산을 계속해서 늘려나가는 한편, 외국 매장에서도 판매하는 방안을 계획하고 있다고 밝혔다.

앞서 아베 신조 총리가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 맞서 모든 가정에 '아베의 마스크'라 불린 천 마스크를 배포하려 했으나 품질에 문제가 있다는 지적이 잇따르면서 외면당했다.

