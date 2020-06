조계사 대웅전 주변에 불을 낸 30대가 경찰에 검거됐다. 19일 서울 종로경찰서는 조계사 대웅전 주변에서 불을 질러 벽화 일부를 훼손한 혐의로 A(35)씨를 현행범 체포해 조사 중이라고 밝혔다. A씨는 이날 오전 2시경 술에 취한 채 조계사 대웅전 건물 주변에서 휘발성 물질을 뿌린 가방에 불을 붙였다가 신고를 받고 출동한 경찰에 검거됐다. 사진은 이날 A씨의 방화로 그을린 대웅전 외벽을 확인하는 조계종 관계자들의 모습./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.