與단독 국회 상임위원장 선출, 국민 절반 "잘했다"

[아시아경제 강나훔 기자] 국민 절반 이상이 더불어민주당의 국회 상임위원장 단독 선출에 대해 '잘한 일'이라고 판단하는 것으로 나타났다.

리얼미터는 지난 16일 오마이뉴스의 의뢰로 민주당 국회 상임위원장 단독 선출에 대한 공감도를 조사한 결과 '국회법 준수, 국회 역할 수행 등을 위해 잘한 일이다'는 의견에 공감한다는 응답이 52.4%, '합의 관행 무시, 여당 견제 수단 박탈 등 잘못한 일이다'는 의견에 공감한다는 응답이 37.5%로 나타났다고 17일 밝혔다. '잘 모르겠다'는 10.1%였다.

연령대별로 ‘잘한 일’ 의견에 공감한다는 응답이 40대에서 68.6%로 가장 많았으며, 이어 50대(59.1%) 순으로 조사됐다. 60대(잘한 일 44.8% vs 잘못한 일 49.9%)와 70세 이상(31.2% vs 31.6%)에서는 두 의견이 팽팽했다. 70세 이상에서는 '잘 모름' 응답이 37.2%로 다른 연령대에 비해서 높은 비율로 집계됐다.

권역별로는 광주·전라에서 ‘잘한 일’ 응답이 70.6%로 평균보다 높은 비율로 나타났고, 부산·울산·경남(잘한 일 45.4% vs 잘못한 일 47.9%)에서는 공감도가 팽팽했다. 대구·경북에서는 '잘 모름' 응답이 19.5%로 상대적으로 높았다.

지지 정당별로 민주당 지지층(81.4%)과 열린민주당 지지층(77.2%)은 ‘잘한 일’ 의견에, 미래통합당 지지층에서는(81.5%) ‘잘못한 일’ 의견에 공감도가 높았다. 무당층에서는 ‘잘못한 일’(47.5%) 응답이 가장 많았으며 이어 '잘 모름' (32.7%), '잘한 일'(19.8%) 순으로 나타났다.

이념성향별로는 진보층(69.9%)과 중도층(54.9%)에서는 '잘한 일' 응답이 절반 이상으로 나타났으나 보수층에서는 '잘못한 일' 응답이 61.9%인 것으로 조사됐다.

이번 조사는 전국 18세 이상 성인 9777명에게 접촉해 최종 500명이 응답을 완료, 5.2%의 응답률을 기록했으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트다.

