'공부가 머니' 이종범 "웹툰작가의 필수 조건, 그림실력 아니다"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 웹툰 '닥터 프로스트'의 작가 이종범이 배우 장가현의 딸에게 조언을 건넸다.

12일 방송된 MBC '공부가 머니?'에서는 웹툰 작가를 꿈꾸는 장가현의 딸 조예은이 등장했다.

웹툰 작가가 되고 싶은 예은 양은 미술공부를 위해 대학 진학을 희망하고 있었다. 그러나 부모님은 "현업에 뛰어들면 더 많이 배울 수 있다"고 주장했다.

이에 대해 이종범은 자신의 학력(연세대 심리학)과 함께 "대학을 어떤 수단으로 삼고 싶은지를 알면 대학을 가도 도움이 되고, 안 가도 길이 있다"면서 "웹툰 작가들의 데뷔 경로를 들여다보면 도움이 될 것 같다"고 했다.

그는 공모전 당선, 아마추어 게시판에 업로드, 웹툰 담당자에게 투고 등의 방법을 설명했다. 그러면서 "다 해야 한다. 할 수 있는 걸 다 해서 독자를 만나고 계속 노출을 시키다 보면 어떤 기회가 올지 모른다"고 설명했다.

이어 이종범은 웹툰 작가의 필수 조건에 대해 밝혔다. 그는 "궁금증이 있어야 한다. 예은이가 그린 펫숍이라면 '펫숍의 강아지는 어디서 들어올까?' 같이 질문이 있어야 한다. 그리고 누군 공부라고 하는데, 전 덕질이라고 표현한다"면서 자료 조사의 중요함을 강조했다.

소이현이 "그림 실력이라고 할 줄 알았다"라고 하자 이종범은 "그림을 잘 그리면 유리한데, 배우가 외모가 뛰어나단 것과 비슷하다"면서 주호민 작가를 예로 들었다.

그는 "저와 친한 주호민 작가가 그림 잘 그리는 작가는 아니다. 자기가 만든 이야기를 전달할 수 있을 정도만 그리면 된다"고 설명했다.

또, 방송 말미에는 "재미있는 만화를 그리는 유일한 방법은 재미없는 만화를 그리는 것밖에 없다"면서 "실패를 빨리해본 사람이 빨리 만화가가 된다"고 조언하기도 했다.

