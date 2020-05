'한국판 뉴딜' 논의 아직 시작 단계…다음주 중대본에 추진방안 상정

아직 구체적인 방향성을 정해지지 않았다. 정부는 그동안의 뉴딜과는 다를 것이라고 공언한 상황. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 29일 비상경제 중앙대책본부 회의에서 "한국판 뉴딜은 지난 세기 대규모 토목공사 개념에서 벗어나 디지털경제 전환과 4차 산업혁명 대비, 포스트-코로나 등과 연결되는 새로운 일자리 창출 프로젝트로 볼 수 있다"며 "이런 측면에서 우리 강점을 살려 국내 기술과 인력을 활용한 디지털 기반의 대형 IT 프로젝트 기획 추진 등이 그 대표적 예가 될 것"이라고 설명했다.

