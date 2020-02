[주간증시 전망] 강달러·코로나19 확산 공포… “박스권 지속 전망”

투자전략은 중국보다는 미국, 시장보다는 종목에 집중해야 한다. 강달러 기조가 약세로 전환되고 물가 상승에 대비해 장기 채권을 팔고 주식을 매수하는 방식(글로벌 리플레이션 트레이딩)이 나오지 않는 이상 국내외 중시를 주도하는 주도 주가 바뀔 가능성은 낮다. IT, 자동차 수출 소비재 군과 소프트웨어 및 바이오 대형주에 관심을 지속해서 가져야 한다.

