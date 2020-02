'호재 만발' CJ ENM, 작년 영업익 9.5%↑…올해도 15% 성장 목표

개별 부문별로는 미디어 부문에서 시즌제 및 콘텐츠 히트 비율을 높이는 한편 매시업과 디지털 오리지널 콘텐츠를 강화하여 TV·디지털 통합 광고 확대 통한 사업 성장을 목표하고 있다. 커머스 부문에서는 단독 브랜드 사업을 확대하고 모바일을 중심으로 한 채널 간 시너지를 강화해 수익성을 더욱 높여나갈 계획이다. 영화 부문서는 작품 경쟁력을 지속적으로 강화하고 미국 시장을 중심으로 글로벌 사업을 가속화할 계획이다. 음악 부문에서는 '빌리프랩', 'TOO' 등 중장기적으로 글로벌 지적재산권(IP) 활동을 확대해 미래 사업 역량을 강화한다.

