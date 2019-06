[투자 도우미]美 3대 보험사가 운용하는 '글로벌 4차산업펀드'

IT 대형주 위주의 기존 4차산업펀드와는 다르게 혁신기술을 갖춘 중소형 IT종목들로 포트폴리오를 짜 차별화 했다. 4차산업의 핵심이라 할 수 있는 인공지능, 가상현실, 빅데이터 관련 기업 중 시가총액 2억5000만달러(약 3000억원) 이상의 기업에 투자한다. 평균 30~50개 종목을 보유하고 있다. 특히 4차산업 관련 학계 전문가와 켄드리엄 고위 임원들로 구성된 별도의 자문위원회로부터 자문과 조언을 받아 운용할 정도로 투자에 신중을 기한다. 매년 매출액 성장률 10% 이상, 순이익 성장률 10% 이상 종목 중 4차산업 변화의 시대 흐름을 읽고 거기에 맞는 종목에 선제적으로 투자하는 것이 특징이다. 연초 이후 13.2%(지난 5월 말 기준), 2017년 3월 설정 이후 35.3%의 수익률을 기록하고 있다.

