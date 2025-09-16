하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

안경이나 수술 없이 안약만으로 노안이 개선된다는 연구 결과가 제시돼 주목받고 있다. 특수 안약을 하루 두 번 넣는 것만으로도 노안을 개선할 수 있으며, 그 효과가 최대 2년까지 지속된다는 내용이다.

14일(현지시간) 영국 가디언에 따르면, 아르헨티나 부에노스아이레스 노안연구센터 연구팀은 지난 8일 덴마크 코펜하겐에서 열린 유럽백내장·굴절수술학회(ESCRS)에서 이 같은 내용의 연구 결과를 발표했다.

연구팀은 녹내장 치료제로 사용되던 '필로카르핀(pilocarpine)'과 항염증제인 '디클로페낙(diclofenac)'을 결합해 특수 안약을 개발했다. 필로카르핀은 동공을 축소시키고 수정체를 조절하는 근육을 수축시켜 가까운 사물에 초점을 맞추는 데 도움을 준다. 카메라가 초점을 조정하는 방식과 유사한 원리다. 디클로페낙은 장기간 필로카르핀 사용 시 발생할 수 있는 염증, 통증, 출혈 등의 부작용을 완화하는 역할을 한다.

연구팀은 평균 나이 55세인 환자 766명을 대상으로 이 안약을 투약했다. 참가자는 세 그룹으로 나뉘어, 서로 다른 농도의 안약을 하루 두 차례 6시간 간격으로 점안했다. 세 그룹은 각각 필로카르핀 농도가 1%, 2%, 3%인 안약 중 하나를 투여했으며, 디클로페낙 농도는 모두 동일했다. 실험참여자들은 안약 투약 후 안경을 착용하지 않은 상태에서 근시 검사에 사용되는 시력검사표를 읽었다. 그 결과 모든 그룹에서 참가자들은 시력이 개선되는 효과가 나타났다. 구체적으로 1% 농도의 안약을 넣은 그룹(148명)은 99%가 시력검사표에서 두 단계 이상을 더 읽었다. 2% 농도의 안약을 넣은 그룹(248명)의 69%, 3% 농도의 안약을 넣은 그룹(370명)의 84%가 세 단계를 추가로 읽을 수 있었다. 참가자의 시력 개선 효과는 평균 434일, 최대 2년 가까이 유지된 것으로 나타났다. 다만 부작용도 일부 있었다. 일부 참가자는 점안 직후 시야가 일시적으로 흐려지거나 눈에 자극을 느꼈고, 두통을 호소하는 경우도 있었다.





연구팀은 "이번 안약은 기존의 노안 치료법을 대체할 수 있는 안전하면서도 효과적인 대안이 될 수 있다"고 설명했다.

이에 대해 독일 보훔 루르대학교의 부르크하르트 딕 교수는 "인상적인 결과"라면서도 "장기적인 안전성을 확인하기 위해 추가적인 연구가 필요하다"고 했다.