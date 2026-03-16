하이닉스, '입사하고 싶은 대기업' 첫 1위

AI 성장성·높은 연봉에 반도체 기업 상위권

기사의 이해를 돕기 위한 자료사진. 게티이미지뱅크 AD 원본보기 아이콘

SK하이닉스가 부동의 1위였던 삼성전자를 제치고 가장 입사하고 싶은 대기업 1위에 올랐다. AI(인공지능) 열풍과 평균 1억원대 높은 성과급 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

16일 커리어 플랫폼 사람인이 성인남녀 2304명을 대상으로 '입사하고 싶은 대기업'을 조사한 결과 SK하이닉스는 응답률 20%로 가장 많은 선택을 받았다. 사람인은 관련 조사를 시작한 이래 줄곧 1위를 지켜온 삼성전자를 처음으로 앞선 결과라고 설명했다.

삼성전자 2위…반도체 기업 선호 강세

2위는 삼성전자(18.9%)가 차지하며 반도체 기업들이 선호도 상위권을 싹쓸이했다. 글로벌 인공지능(AI) 시장 확대와 함께 반도체 산업의 압도적인 성장성이 구직자들의 기업 선택 기준에 고스란히 반영된 결과로 풀이된다.

이어 3∼5위까지는 ▲현대자동차(7.9%) ▲네이버(4%) ▲삼성물산(3%)이 이름을 올렸다. 다음으로 ▲한화에어로스페이스(2.4%) ▲오뚜기(1.9%) ▲카카오(1.8%) ▲삼성바이오로직스(1.7%) ▲LG전자(1.7%) 등이 상위 10위권에 포함됐다.

입사하고 싶은 대기업 상위 10위. 사람인 원본보기 아이콘

연봉은 전통 대기업·성장성은 바이오·방산·플랫폼에 쏠려

응답자들의 선택 기준은 기업 특성에 따라 차이를 보였다. ▲SK하이닉스 ▲삼성전자 ▲현대자동차 ▲삼성물산을 선택한 응답자들은 '높은 연봉'을 선택의 이유로 꼽았다. 반면 ▲삼성바이오로직스 ▲한화에어로스페이스 ▲네이버를 선택한 응답자들은 '회사 비전 및 성장 가능성'을 가장 큰 입사 이유로 선택했다. 바이오와 방산 등 신성장 산업이 주목받으면서 미래 가치에 대한 기대가 구직자 선호에 영향을 미친 것으로 분석된다.

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이번 조사에서 상위권에 오른 주요 기업들은 현재 신입 공개채용을 활발히 진행 중이다. 먼저 선호도 1위에 오른 SK하이닉스는 오는 23일까지, 삼성전자와 삼성바이오로직스는 오는 17일까지 신입사원 서류 전형을 진행한다. 한화에어로스페이스는 이날 신입 채용 공고를 오픈하고 본격적인 인재 모집에 나설 예정이다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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