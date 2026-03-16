김영훈 고용노동부 장관이 산업재해 감축을 위해 소규모 사업장 점검을 강화하고 인공지능(AI)을 활용한 예방 시스템을 도입하겠다고 밝혔다.

김 장관은 16일 세종청사에서 열린 '산업안전 강화 기관장 회의'에서 "매년 날씨가 따뜻해지는 3~4월을 기점으로 중대재해 숫자가 증가하는 만큼 각 지방관서가 경각심을 갖고 대응해 달라"고 말했다.

이날 회의에는 장관을 비롯해 산업안전보건본부장, 전국 48개 지방관서장, 산업안전감독관 등이 참석해 주요 사고 사례 분석과 산재 예방 정책을 논의했다. 회의는 국민에게 공개되는 방식으로 진행됐으며 산업안전감독관이 직접 사고 사례를 발표하고 토론에 참여했다.

김 장관은 최근 산업재해 감소 정책 성과를 언급하며 "지난해 '노동안전 종합대책'을 발표하고 산업안전감독관을 1200명 증원하는 등 산업재해 예방을 위한 제도적 기반을 강화해왔다"며 "올해는 지방정부와 함께 소규모 영세사업장에 대한 점검과 지원을 중점적으로 강화할 계획"이라고 밝혔다.

김영훈 고용노동부 장관이 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제관계장관회의에 참석, 퇴직연금 관련 발언을 하고 있다. 2026.3.11 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

또 "취임 이후 건설현장과 물류업체 등 여러 사업장을 불시 점검했지만 안전난간 설치와 같은 기본적인 안전조치조차 지켜지지 않는 현장이 여전히 있다"며 현장의 안전관리 미흡 문제를 지적했다.

산재 예방을 위한 데이터 기반 관리 필요성도 강조했다. 김 장관은 "최근 3년간 사망사고를 시간대별로 분석해보니 오전 9~11시와 오후 1~3시에 전체의 45%가 발생했다"며 "AI를 산재 예방 시스템에 탑재해 데이터를 분석하면 고위험 사업장을 선별할 수 있어 예방 효과를 크게 높일 수 있을 것"이라고 강조했다.

정부는 이를 통해 중대재해 감소 추세를 확실히 만들겠다는 방침이다. 김 장관은 "최근 중대재해 발생 숫자가 감소하는 방향으로 추세가 꺾이고 있다"며 "이 흐름을 이어 올해를 우리나라 산업재해를 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준으로 낮추는 원년으로 만들겠다"고 밝혔다.

산업재해 은폐나 보상 방해 행위에 대해서도 엄정 대응하겠다고 강조했다. 그는 "산재 발생 사실을 은폐하거나 노동자가 정당한 보상을 받지 못하는 일이 없도록 해야 한다"며 "최근 사망사고와 산재 은폐 의혹이 제기된 쿠팡에 대해서는 이날부터 감독에 착수했다"고 말했다.

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이날 회의에서는 태양광 설치 작업 중 추락사고와 지게차 충돌 사고 등 산업현장에서 반복적으로 발생하는 사고 사례를 중심으로 예방 대책도 논의했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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