사우디서 일본인 운송한 한국에 감사 표명

2024년 한일 정부 양해각서 체결

다카이치 사나에 일본 총리가 중동 정세 악화 속에서 한국군 수송기로 중동에 고립된 일본인이 대피한 데 대해 "대한민국 정부와 한국군 관계자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 감사의 뜻을 밝혔다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1월13일 일본 나라현 정상회담장에서 공동언론발표 후 악수를 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

15일 다카이치 총리는 엑스(X·옛 트위터)에 "조금 전 사우디아라비아 리야드에서 출발한 한국군 수송기가 일본인을 태우고 서울에 도착했다"며 이같이 전했다.

한국인 등을 태운 공군 다목적 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스' 1대는 이날 오후 5시59분쯤 성남 서울공항에 착륙했다. 대피 인원 중 한국인은 204명이며 외국 국적 가족 5명과 일본인 2명도 함께 탑승했다.

외교 당국에 따르면 일본인 2명은 한일 양국 사우디 대사관 협의에 따라 시그너스에 탑승했다. 이 같은 조치는 두 나라간 '제3국 내 재외국민보호 협력에 관한 양해각서'에 따른 것이다. 한일 양국 정부는 지난 2024년 9월 해당 양해각서를 체결하고 제3국에서 위기 상황이 발생할 경우 재외국민 보호를 위해 협력하기로 했다.

이에 일본 정부는 지난 11일 리야드에서 일본 나리타 공항으로 향하는 전세기에 한국인을 탑승시켰다. 당시 우리 정부는 "한국 외교부와 일본 외무성, 양국 공관 간의 긴밀한 소통 위에서 이뤄졌다"고 전했다.

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다카이치 총리도 "얼마 전 일본 정부가 마련한 전세기에 한국인 및 외국인 가족 등 총 16명이 탑승한 바 있다. 양국 관계자 여러분께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드린다"고 설명했다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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