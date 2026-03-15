KLPGA 개막전 리쥬란 챔피언십 우승

최종일 7언더파 몰아치기 역전 드라마

이예원 2위, 아마추어 오수민 공동 10위

임진영이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 2026시즌 개막전에서 우승했다.

15일 태국 촌부리의 아마타스프링 컨트리클럽(파72·6609야드)에서 열린 KLPGA 투어 리쥬란 챔피언십(총상금 12억원) 4라운드에서 보기 없이 버디만 7개를 쓸어 담았다. 이날 7언더파 65타를 몰아친 임진영은 최종 합계 15언더파 273타로 생애 첫 우승의 기쁨을 맛봤다. 2022년 정규 투어에 데뷔한 이후 90개 대회 만에 처음으로 정상에 올랐다. 우승 상금은 2억1600만원이다.

임진영이 리쥬란 챔피언십 4라운드 1번 홀에서 티샷을 하고 있다. KLPGA 제공 AD 원본보기 아이콘

2003년에 태어난 임진영은 2021년 KLPGA 투어 시드전 본선 9위로 이듬해 정규 투어에 데뷔한 선수다. 이 대회 전까지 정상에 오르지 못했다. 지난해 4월 덕신EPC 챔피언십에서 기록한 준우승이 개인 최고 성적이었다.

임진영은 이날 4타 차 공동 7위에서 출발해 1~2번 홀(파5)에서 연달아 버디를 잡아내며 역전 우승을 예고했다. 이어 5, 7, 9번 홀에서 징검다리 버디를 낚으며 우승 경쟁에 뛰어들었다. 후반에도 임진영은 15번 홀(파5)과 17번 홀(파3)에서 버디를 추가해 1타 차 우승을 확정했다.

AD

임진영은 우승 직후 인터뷰에서 "제가 선두인 상황을 몰랐기 때문에 크게 긴장되지 않았다"며 "이 자리에 서 있는 것이 믿기지 않고 꿈만 같다"고 환호했다. 이어 "비시즌 기간에 샷이나 쇼트 게임 등 부족한 부분을 보완하기 위해 노력을 많이 했는데 첫 대회부터 좋은 결과가 나왔다"며 "시즌 목표가 2승인데 일단 첫 승을 거둔 만큼 남은 대회에서도 좋은 성적을 내고 싶다"고 의욕을 내보였다.

아마추어 오수민이 리쥬란 챔피언십 4라운드 1번 홀에서 티샷을 하고 있다. KLPGA 제공 원본보기 아이콘

지난해 공동 다승왕 이예원이 3타를 줄이며 분전했지만 2위(14언더파 274타)에 만족했다. 이예원은 마지막 18번 홀(파4)에서 연장 기회를 노렸지만 버디 퍼트를 시도한 거리가 15ｍ 정도로 멀어 파에 그쳤다. 지난해 상금왕 홍정민과 전예성, 김시현은 공동 3위(12언더파 276타)로 대회를 마쳤다. 아마추어 오수민(신성고)은 추천 선수로 등판해 공동 10위(8언더파 280타)에 올랐다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>