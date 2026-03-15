중국 광동성 선전시 게임장 논란

물고기·거북이 뽑기 기계도 도입

중국의 한 쇼핑몰 게임장에서 봉제 인형 대신 살아 있는 햄스터를 '인형 뽑기' 기계 상품으로 사용해 동물 학대 논란이 일고 있다.

14일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 최근 중국 광둥성 선전시의 한 쇼핑몰에 입점한 게임장은 손님을 끌기 위해 흔한 봉제 인형 대신 살아 있는 햄스터를 넣은 게임기를 도입했다.

살아 있는 햄스터를 넣어 논란이 된 중국 광둥성 선전시 한 게임장 뽑기 기계의 모습. 사회관계망서비스(SNS) 캡처 AD 원본보기 아이콘

이곳은 사회관계망서비스(SNS) 영상을 통해 공개되기도 했다. 해당 영상을 보면 톱밥이 깔린 기계 내부 좁은 공간에는 햄스터 여러 마리가 모여 있다. 또 햄스터를 집게로 들어 올려 기계 밖으로 배출하는 모습도 올라왔다. 심지어 이 업소는 지난달 춘제(중국 설) 연휴 기간 문을 닫으면서도 햄스터를 돌볼 인력을 따로 두지 않았다. 이 매체는 햄스터들이 게임장의 시끄러운 환경에 시달리고 있으며 때때로 뽑기용 금속 집게에 맞아 스트레스 징후를 보였다고 전했다.

논란이 커지자 해당 게임장은 햄스터가 들어 있던 뽑기 기계를 슬그머니 철거하고 대신 살아 있는 물고기, 거북이를 넣은 뽑기 기계로 대체했다. 하지만 이번에는 작은 수조 하나에 100마리가 넘는 물고기를 넣어 또 다른 동물 학대 지적이 나왔다.

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베이징 다청 로펌 소속 변호사 장쯔앙은 "해당 게임장이 관련 허가 없이 살아 있는 동물을 게임 상품으로 사용했다면 중국 동물 전염병 예방법을 위반했을 가능성이 있다"고 설명했다. 동물 학대 논란이 확산하자 해당 게임장에서는 살아 있는 동물을 이용한 뽑기 기계가 모두 이동 조처된 것으로 알려졌다. 중국에는 아직 소동물이나 반려동물 학대를 포괄적으로 금지하는 동물복지법이 존재하지 않는다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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