KC-330 '시그너스' 투입…외국 국적 가족 5명·일본인 2명 동승

미국과 이스라엘, 이란 간 전쟁 여파로 중동에 머물던 한국인들이 정부가 투입한 군 수송기를 통해 귀국했다.

15일 외교부와 국방부에 따르면 공군 다목적 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스' 1대가 지난 14일(현지시간) 오후 사우디아라비아 리야드에서 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본 국민 2명 등 총 211명을 태우고 이륙했다.중동지역에 체류 중이던 국민들이 14일(현지시간) '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전으로 공군 수송기(KC-330)에 탑승하고 있다. 국방부·외교부 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

15일 외교부와 국방부에 따르면 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명을 태운 공군 다목적 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스' 1대가 이날 오후 5시 59분 경기 성남 서울공항에 착륙했다.

수송기는 지난 14일 한국을 출발해 같은 날 오후(현지시간) 리야드에 도착했다. 이후 현지에서 탑승객을 태우고 한국으로 향했다. 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논 등에 체류하던 한국인들은 수송기 탑승을 위해 리야드로 집결했다. 쿠웨이트 체류 국민들은 현지 대사관 인솔 아래 버스로 이동했고 레바논 체류 국민들은 항공편으로 리야드에 도착한 것으로 알려졌다.

정부는 '사막의 빛'으로 이름 붙인 이번 작전을 위해 수송 경로에 있는 10여 개국에 영공 통과 협조를 요청하고 신속대응팀을 현지에 파견했다. 공군 조종사와 함께 공군 공정통제사(CCT) 등 특수부대와 정비·의료 인력 30여 명도 수송기에 동승했다.

정부는 앞서 아랍에미리트와 카타르 체류 한국인을 위해 민항기와 전세기 운항을 지원했지만, 다른 중동 국가 체류 국민들의 이동이 어려워지자 군 수송기 투입을 결정한 것으로 전해졌다.

공군이 운용하는 KC-330 '시그너스'가 해외 체류 국민 수송에 투입된 것은 이번이 일곱 번째다. 가장 최근에는 2024년 레바논에서 국민 96명을 수송한 바 있다.

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정부는 관련 규정에 따라 군 수송기 탑승객에게 성인 기준 약 88만원의 비용을 청구할 예정이다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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