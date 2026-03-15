도널드 트럼프 대통령이 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이를 향해 "살아있다면 항복해야 한다"고 14일(현지시간) 압박했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 이날 NBC 방송 전화 인터뷰에서 "그가 살아있는지조차 모르겠다"며 "살아있다면 나라를 위해 똑똑한 선택을 해야 한다. 그리고 그것은 항복이다"고 말했다. 다만 사망설에 대해서는 "루머"라고 선을 그었다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 "새 최고지도자는 아무 문제 없이 직무를 수행 중"이라고 부상설을 일축했다.

트럼프 대통령은 미군이 이란 석유 수출 중심지 하르그 섬을 "완전히 파괴했다"면서도 추가 공격을 시사했다. 또 그는 "이틀 내 이란 시설은 완전히 초토화될 것"이라고 밝혔다. 협상 가능성에 대해서는 "이란이 합의를 원하지만 조건이 충분하지 않다"며 현 단계에서 협상 의향이 없다고 못 박았다.

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유가 급등과 관련해서는 "전쟁이 끝나면 곧바로 하락할 것"이라고 낙관했다. 오는 11월 미국 중간선거에 미칠 영향을 묻는 질문에는 "전혀 걱정하지 않는다"고 자신감을 내비쳤다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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