"전동시트 안전 문제 해결 뒤 재판매"

현대차가 미국 차량 사고와 관련한 안전 문제로 대형 스포츠유틸리티차(SUV) '디 올 뉴 팰리세이드' 일부 사양 판매를 한시 중단했다.

현대차는 14일 "디 올 뉴 팰리세이드의 2·3열 전동시트 폴딩 시 특정 조건에서 탑승자나 사물과의 접촉이 감지되지 못할 수 있다"며 해당 사양 차량의 판매를 한시 중단한다고 밝혔다.

로이터통신에 따르면 지난 7일 미국 오하이오주(州)에서 팰리세이드 전동 시트와 관련해 2세 여아가 숨지는 사고가 발생했다.

현대차 팰리세이드. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

현대차는 향후 팰리세이드의 끼임 방지 기능을 보완한 뒤 판매를 재개할 방침이다. 다음 주에는 국토교통부와 미 도로교통안전국(NHTSA)에 신고하고, 기존 판매 차량에 대해 자발적 시정조치(리콜)를 진행할 예정이다.

리콜 대상은 이달 11일까지의 생산분이다. 리콜 규모는 국내에서는 5만7474대, 북미 7만4965대가 해당할 것으로 전망된다.

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디 올 뉴 팰리세이드는 지난해 국내에는 5만9506대가, 전 세계에는 10만여대가 판매됐다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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