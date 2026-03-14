국무부 신고 프로그램 통해 정보 제보자 보상

핵심 지도부 명단 공개…최대 1000만달러

미국 도널드 트럼프 행정부가 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이 등 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 핵심 지도부에 대해 최대 1000만달러(약 150억원)의 현상금을 내걸었다.

연합뉴스는 13일(현지시간) 미국 국무부가 운영하는 '테러 정보 신고·보상 프로그램 정의에 대한 보상(Rewards for Justice)'이 "이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 및 산하 부대 주요 지도자들에 대한 정보 제공자에게 최대 1000만달러를 지급한다"고 밝혔다고 보도했다.

현상금 대상자 가운데 첫 번째로 지목된 인물은 이란 최고지도자인 모즈타바 하메네이다. 이와 함께 아스가르 헤자지 최고지도자 비서실장, 야흐야 라힘 사파비 군사 고문, 알리 라리자니 최고지도자 고문 겸 최고국가안보회의 사무총장도 명단에 포함됐다.

모즈타바 하메네이 이란 최고지도자. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

또한 에스칸다르 모메니 내무장관과 에스마일 카티브 정보안보부 장관 등도 현상금 대상자로 지목됐다. 국무부는 이밖에 국방위원회 사무총장, 최고지도자 고문, 최고지도자실 군사실장, 혁명수비대 사령관 등 이름과 얼굴이 공개되지 않은 인물들에 대한 정보도 함께 요청했다.

국무부는 "이들은 전 세계에서 테러를 계획·조직·실행하는 IRGC의 다양한 부대를 지휘·통제하고 있다"며 "IRGC는 이란이 국정의 핵심 도구로서 테러를 활용하는 데 중심 역할을 수행한다"고 밝혔다.

앞서 미국 정부는 2019년 4월 이슬람혁명수비대를 외국 테러조직(FTO)으로 지정했다. 또한 미국 재무부는 혁명수비대와 정예부대인 쿠드스군을 지원한다는 이유로 '특별 지정 글로벌 테러리스트'(SDGT)로 지정한 바 있다.

이날 '정의에 대한 보상' 공식 엑스(X·옛 트위터) 계정에도 같은 내용의 현상금 공고가 올라왔다. 게시물에는 "이들 이란 테러 지도자들의 정보를 가지고 있는가. 우리에게 정보를 제공하라. 보상금과 이주 지원을 받을 수 있다"는 문구가 담겼다.

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한편 같은 날 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관은 국방부 청사에서 댄 케인 합참의장과 함께 브리핑을 열고 "새로 등장한 이른바 최고지도자가 부상했고, 외모가 훼손된 상태(disfigured)일 가능성이 크다"고 말했다. 미국 정부 고위 당국자가 하메네이의 부상을 공개 석상에서 확인한 것은 이번이 처음이다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



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