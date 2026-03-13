영천시, 2026년도 유기질비료 지원사업 추가 신청 접수
올해 미신청 농지 대상…오는 4월 10일까지 접수
영천시는 2026년도 유기질비료 지원사업 추가 신청을 4월 10일까지 접수받는다고 밝혔다.
추가 신청 대상은 지난 유기질비료 지원사업 신청 기간 중 신청하지 않은 농업경영체에 등록된 농지이며, 영천시에 주소를 둔 농가만 신청 가능하다.
영천시청 전경
지원 품목은 ▲유기질비료 3종(혼합유박, 혼합유기질, 유기복합비료) ▲부숙유기질비료 2종(가축분퇴비, 일반퇴비) 등 총 5종이다.
지원 금액은 20kg 1포 기준 1300원에서 1600원까지 차등 지원된다.
신청 희망 농가는 사용할 비료의 종류, 공급업체, 물량, 공급 시기 등을 미리 확인한 뒤, 농지소재지 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다.
시 관계자는 "이번 추가 신청을 통해 기존 신청 기간에 신청하지 못한 농가에도 기회를 제공하고, 점점 상승하는 농자재 비용 부담을 조금이나마 덜어줄 수 있길 바란다"고 말했다.
영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
