올해 미신청 농지 대상…오는 4월 10일까지 접수

영천시는 2026년도 유기질비료 지원사업 추가 신청을 4월 10일까지 접수받는다고 밝혔다.


추가 신청 대상은 지난 유기질비료 지원사업 신청 기간 중 신청하지 않은 농업경영체에 등록된 농지이며, 영천시에 주소를 둔 농가만 신청 가능하다.

영천시청 전경

지원 품목은 ▲유기질비료 3종(혼합유박, 혼합유기질, 유기복합비료) ▲부숙유기질비료 2종(가축분퇴비, 일반퇴비) 등 총 5종이다.

지원 금액은 20kg 1포 기준 1300원에서 1600원까지 차등 지원된다.


신청 희망 농가는 사용할 비료의 종류, 공급업체, 물량, 공급 시기 등을 미리 확인한 뒤, 농지소재지 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다.

시 관계자는 "이번 추가 신청을 통해 기존 신청 기간에 신청하지 못한 농가에도 기회를 제공하고, 점점 상승하는 농자재 비용 부담을 조금이나마 덜어줄 수 있길 바란다"고 말했다.


영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
