범천중앙시장·철뚝시장 찾아 골목상권 소비 활성화



전통시장물품 구매·화재예방 물품 지원, 아동시설 기부

BNK금융그룹(회장 빈대인)이 창립 15주년을 맞아 본점 인근 전통시장을 방문해 상인들을 응원하고 지역과 함께하는 상생 활동을 펼쳤다.

BNK금융그룹은 13일 오전 부산 본점 인근 범천중앙시장과 철뚝시장 일원에서 지역경제 활성화를 위한 'BNK 골목동행 상생금융 캠페인'을 실시했다.

이 행사는 창립 15주년의 의미를 지역사회와 나누고 장기화한 경기 침체로 어려움을 겪는 골목상권에 활력을 더하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 빈대인 회장을 비롯해 그룹 주요 자회사 대표와 경영진 등 약 30명이 참석해 전통시장 상인들과 인사를 나누며 현장의 목소리를 들었다.

참석한 경영진들은 시장 곳곳을 돌며 과일과 육류 등 식료품과 생활용품을 직접 구매하며 골목상권 소비 활성화에 힘을 보탰다. 이날 전통시장에서 약 1500만원 규모로 구매한 물품은 초록우산 어린이재단을 통해 지역 아동양육시설에 전달될 예정이다.

전통시장 화재 사고 예방을 위한 지원도 함께 진행됐다. BNK금융그룹은 노후화된 시장 점포의 안전 관리를 돕기 위해 소화기 100개와 콘센트용 소화패치 200개 등 화재 예방 물품을 상인들에게 전달했다.

특히 이날 행사에는 본점에서 근무하는 협력사 직원과 금융지주 임직원 200여명이 구내식당 이용 대신 전통시장 상품권을 활용해 시장에서 식사와 장보기 활동을 진행하며 골목상권 소비에 힘을 보탰다.

빈대인 회장은 "창립 15주년을 맞은 BNK금융그룹은 고객과 지역사회의 신뢰를 바탕으로 성장해 왔다"며 "앞으로도 소상공인과 골목상권이 어려움을 겪는 순간마다 가장 먼저 함께하는 금융이 돼 지역 상생을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

BNK금융그룹은 전통시장과 소상공인을 위한 다양한 상생 활동을 지속적으로 추진하고 있다. 2013년 노사 합의로 시작된 '임직원 전통시장 상품권 구매 캠페인'은 현재까지 약 200억원 규모로 이어지며 지역 전통시장 소비 활성화에 기여하고 있다.

또 소상공인 금융지원, 지역 중소기업 자금 공급, 금융 취약계층 지원 등 다양한 상생금융 프로그램을 통해 지역경제와 함께 성장하는 금융 역할을 확대하고 있다.

