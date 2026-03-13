사진 4700여장…미성년자 포함되기도

경찰, 휴대폰 포렌식으로 피해 규모 밝혀

경북 포항의 대중목욕탕에서 남성 손님 1000여명의 알몸을 몰래 촬영한 40대 세신사가 경찰에 구속됐다.

12일 포항북부경찰서는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(상습 카메라 등 이용 촬영) 및 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(성착취물 제작) 혐의로 40대 세신사 A씨를 구속했다고 밝혔다.

A씨는 지난 2021년부터 2025년까지 포항 북구 소재 목욕탕 3곳에서 세신사로 근무하며 손님들의 신체를 몰래 촬영한 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과, A씨의 휴대전화에서는 무려 4700여 개의 불법 촬영 사진 파일이 발견됐다. 피해자는 약 1000명에 달하며 이 중 신원이 특정된 피해자 100여명 가운데는 미성년자도 포함된 것으로 확인됐다.

경찰은 지난 두 달간 A씨의 휴대전화에 대한 디지털 포렌식 분석을 진행해 방대한 양의 불법 촬영물과 구체적인 피해 규모를 밝혀냈다.

경찰은 추가 피해자 등을 확보하는 한편 A씨의 여죄를 수사할 예정이다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



