관리비 내고 포인트 쌓는다…네이버페이, '우리집 관리비 정기납부' 서비스 오픈

'Npay 부동산'에 우리집 등록…Npay 머니·포인트로 관리비 정기납부

4월10일까지 관리비 내면 5000포인트·연말까지 결제액 0.3%P 적립

네이버페이(Npay)는 '우리집 관리비 정기납부' 서비스를 오픈했다고 13일 밝혔다.

서비스는 현재 거주하고 있는 집을 Npay 부동산 '우리집' 서비스에 등록한 뒤 관리비를 Npay 머니·포인트로 정기 결제할 수 있는 서비스다.

Npay 우리집 서비스에 사용자가 거주하고 있는 집을 등록하면 해당 집의 최신 시세, 실거래가, 매물정보와 단지 공지사항을 Npay 부동산에서 확인할 수 있다. Npay 애플리케이션 금융 탭 상단 검색창에서 '우리집 서비스'를 검색하거나 모바일 Npay 부동산 메인 화면에서 '우리집 등록하기'를 클릭하면 이용할 수 있다.

우리집 등록 후 Npay 부동산 홈의 'MY' 탭에서 거주 중인 부동산을 확인할 수 있으며, 해당 페이지 내의 '관리비 정기납부 신청하기'를 클릭하면 매달 정기 관리비 납부일 하루 전날에 Npay 머니·포인트로 자동 납부된다. 관리비 결제가 후 네이버 앱 알림을 받을 수 있으며, 우리집 서비스를 통해 매달 관리비도 조회할 수 있다.

서비스 오픈 기념 프로모션도 진행된다. 다음 달 10일까지 정기납부를 신청하고 관리비 납부를 완료하면 Npay 포인트 5000원을 지급한다. 연말까지 관리비 정기납부를 통해 결제한 금액의 0.3%를 포인트로 쌓을 수 있다. 자세한 내용은 Npay 앱 금융 탭 상단 검색창에서 '관리비'를 검색하면 뜨는 프로모션 페이지에서 '이벤트 참여하기'를 클릭하면 된다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



