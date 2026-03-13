순백 하트케이크·샴페인 세트·햄퍼



미식과 감성 담은 시즌 프로모션

파라다이스가 화이트데이를 맞아 시즌 한정 케이크와 와인·베이커리 선물 세트를 선보인다.

이번 프로모션은 '경험'을 중시하는 고객 취향에 맞춰 시각적 미감과 미식의 즐거움을 결합해 구성됐다.

먼저 파라다이스시티 '가든카페'와 파라다이스 호텔 부산 '파라다이스 부티크 베이커리'에서는 '화이트데이 하트 케이크'를 3월까지 판매한다. 순백의 하트 모양으로 사랑이 이어지는 순간을 표현한 시그니처 초콜릿케이크로, 비워둔 반쪽 하트에 마음을 채워 완전한 사랑으로 이어지는 스토리를 담았다.

부드럽게 녹아내리는 화이트초콜릿 무스와 바삭한 초콜릿 식감이 어우러져 달콤하면서도 입체적인 풍미를 완성했다.

특별한 선물을 원하는 고객을 위해 '화이트 하트 케이크＆샴페인 세트'도 마련했다. 샴페인은 '필리조 에 피스 누에로 8 파라다이스 에디션(Phillizot et Fils Numero 8 Paradise Edition Blanc de Blanc Brut NV)'으로, 아오리 사과와 자몽 등 시트러스 계열 향과 고소한 비스킷 향이 조화를 이루며 부드럽고 섬세한 기포가 특징이다. 이 와인은 청룡영화상과 백상예술대상의 공식 샴페인으로도 알려져 있다.

또 파라다이스 호텔 부산 '파라다이스 부티크 베이커리'에서는 다양한 선물을 담은 '화이트데이 햄퍼'도 판매한다. 파라다이스 탄생석 초콜릿과 조안 테디베어 인형, 스파클링 와인, 생화 꽃 등을 구성해 연인과 가족에게 선물하기 좋다.

파라다이스 관계자는 "고객들이 사랑의 감정을 시각과 미각으로 오롯이 체험할 수 있도록 이번 화이트데이 상품을 기획했다"며 "파라다이스만의 감각적인 디저트와 샴페인으로 특별한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.

