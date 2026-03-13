‘학원 불빛’ 줄어든 부산, 사교육 참여율·사교육비 모두 감소… 전국 평균보다 큰 폭↓
부산교육청 “공교육 학습지원 강화 정책 효과 나타나”
밤늦도록 켜지던 학원가 불빛이 잠시 옅어졌다.
부산시교육청은 통계청이 발표한 '2025년 초·중·고 사교육비 조사 결과'에서 부산의 사교육 참여율과 사교육비가 모두 감소하며 전국 평균보다 큰 폭의 감소세를 보였다고 전했다.
이번 조사에 따르면 전국 사교육 참여율은 75.7%, 학생 1인당 월평균 사교육비는 45만8000원으로 전년 대비 각각 3.5%, 4.3% 감소했다.
부산의 경우 사교육 참여율은 76.2%로 전년 81.3%보다 5.1% 감소했으며, 학생 1인당 월평균 사교육비는 45만6000원으로 전년 대비 5.6% 줄어든 것으로 나타났다. 이는 전국 평균 감소 폭보다 큰 수준으로, 사교육비 증가 억제 측면에서 의미 있는 변화로 평가된다.
그동안 부산교육청은 기초학력 보장 정책 추진과 학교 맞춤형 학습지원 확대, 양질의 방과후 프로그램 운영 등을 통해 공교육 내 학습 지원을 강화해 왔다.
김석준 교육감은 "부산의 사교육 참여율과 사교육비 감소세는 학교 안에서 학생들의 학습을 지원해 온 정책들이 현장에서 의미 있는 변화를 만들어가고 있다는 신호"라며 "학생 맞춤형 학습지원과 학습격차 해소 정책을 지속 확대해 학생과 학부모가 신뢰할 수 있는 공교육을 만들어 나가겠다"고 말했다.
