세종로 문화시설 도입, 문화 향유 기회 확대

신논현역 부근 복합문화 공간 2030년 준공

서울시가 세종로 일대 문화시설 확충과 신논현역 인근 복합개발을 추진한다.

13일 서울시는 제4차 도시·건축공동위원회를 열고 '세종로 지구단위계획 결정안'을 원안 가결했다. '서초구 반포동 737-3일대 역세권 활성화 사업 지구단위계획구역 지정 및 계획 결정안'은 수정 가결했다.

먼저 종로구 세종로 1-68일대는 기존 도시계획시설로 지정된 도로·광장에 문화시설을 신설해 중복으로 결정하는 내용이 담겼다. 서울시는 세종로 일대에 문화시설을 도입해 시민들의 문화 향유 기회를 확대하고, 도심 관광·문화 거점으로서 지역 활성화 효과를 기대하고 있다.

서초구 반포동 737-3번지 일대인 신논현역 역세권 활성화 사업도 추진된다. 대상지는 지하철 9호선과 신분당선이 교차하는 신논현역 인근 강남대로변으로, 업무시설을 포함한 복합문화 상업공간이 조성될 예정이다.

이곳에는 지하 8층~지상 20층, 연면적 약 3만8908㎡ 규모의 복합시설이 들어선다. 업무시설과 근린생활시설, 문화 및 집회 시설이 함께 조성되며 저층부에는 전시장과 북카페 라운지 등 시민에게 개방되는 복합문화 상업공간이 마련될 계획이다.

또 강남대로변과 이면부를 연결하는 위치에 275㎡ 규모 공개공지를 조성하고, 건물 내부에는 입체 정원 등 녹지공간을 마련해 주변 상업·문화시설과 연계된 보행 환경을 구축한다.

개발 과정에서 발생하는 약 430억원 규모의 공공기여금은 저개발 지역의 기반시설 조성 등에 활용해 강남북 균형발전에 사용될 예정이다.

서울시는 향후 건축위원회 심의 등 인허가 절차를 거쳐 내년 상반기 공사에 착수해 2030년 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

서울시 관계자는 "세종로 지구단위계획 변경을 통해 시민들의 문화 향유 기회가 확대될 것으로 기대한다"며 "신논현역 일대에는 사용자 맞춤형 첨단 업무시설과 문화시설이 도입돼 도심 중심기능과 가로 활력이 함께 강화될 것"이라고 말했다.

