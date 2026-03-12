천체 관측, 천문 특강 등 별 축제



삼진어묵·아트센트, 어묵·커피 후원

동의대학교 RISE사업단(단장 김성희)은 부산시교육청 창의융합교육원(원장 한종환)과 함께 지난 7일 오후 5시부터 8시까지 동의대 입구에 위치한 감고개공원에서 별과 행성을 관찰하는 '별을 세다' 축제를 개최했다.

동의대, 부산시교육청 창의융합교육원과 개최한 ‘별을 세다’. 동의대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 대학의 교육 인프라를 지역사회로 확장하고, 지역의 학생들에게 천문과 우주과학에 대한 관심과 호기심을 높이기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 동의대 김성희 대외부총장 겸 RISE사업단장, 부산시교육청 창의융합교육원 한종환 원장, 부산진구 이헌승 국회의원, 배영숙 시의원, 부산시교육청 권혁제 교육국장 등의 내빈과 지역 주민, 학생 등 500여명이 참여한 가운데 천문 특강, 별과 행성을 관찰하는 천체 관측, 과학 만들기 체험 등의 프로그램이 진행됐다.

천문 특강은 한국천문연구원의 천문학자인 전영범 박사가 '밤하늘 여행'이라는 제목으로 밤하늘에 얽힌 이야기를 쉽고 흥미로운 강연으로 풀어냈다.

또 별빛 망원경 만들기, 태양계 만들기, 우주탐험 입체 퍼즐 만들기, 후우링 만들기, 행성 팔찌 만들기 등 과학 원리를 직접 체험하는 만들기 활동이 펼쳐져 학생들의 큰 호응을 얻었다.

특히 행사를 후원한 삼진어묵과 카페 아트센트가 따뜻한 어묵과 커피를 제공해 추운 날씨 속에 진행된 행사에 온기를 불어넣었다.

AD

동의대 김성희 RISE사업단장은 "대학의 풍부한 교육 자원을 지역 주민들과 함께 나누는 의미 있는 행사가 돼 뿌듯하다"라며 "앞으로도 지역사회와 연계한 다양한 과학교육 프로그램과 사회적 가치 창출에 적극적으로 참여하겠다"라고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>