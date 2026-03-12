"도민 한 분 한 분의 산불 예방 노력이 절실합니다."

건조한 날씨 속에 산불 발생 위험이 급격히 커지는 가운데, 박완수 경남도지사가 12일 봄철 산불 예방을 위한 '도민 특별 담화문'을 발표하며 범도민적인 주의와 동참을 호소했다.

박 도지사는 "지난해 3월 산청, 하동, 진주를 아우르는 대형산불로 3400㏊가량 피해면적이 발생하고 14명이 사상자가 나온 데 이어, 올해도 지난달 함양 대형산불과 밀양 산불이 연달아 일어났다"고 말했다.

그는 "최근 10년간 도내 산불의 38％가 3~4월에 집중적으로 발생했다"며 "그중 3월이 124건으로 전체의 25.3％에 이른다"고 설명했다.

이어 "지난해 산청·하동 산불도 3월에 발생했고 3월 한 달 동안 거제, 양산, 합천, 사천, 창원, 김해, 밀양, 의령, 창녕, 통영, 고성 등 거의 도내 전역에서 크고 작은 산불이 산발적으로 일어났다"고 심각성을 전했다.

아울러 "산불 발생 원인은 입산자 실화가 30％, 소각으로 인한 산불이 18％"라며 "조금만 경각심을 가졌다면 충분히 예방할 수 있었던 인재(人災)였다"고 강조했다.

박 지사는 "건조한 날씨와 강풍이 연일 계속돼, 화기 물질이 고온, 강풍과 결합하며 불길이 빠르게 확산하고 대형화할 위험성이 항상 있다"며 "나 한 사람이 놓친 한순간의 방심이 수십 년 가꿔온 숲을 잿더미로 만들고, 지역사회를 넘어 국가적 손실로 이어질 수 있는 엄중한 시기"라고 했다.

그러면서 ▲화기 소지한 채 입산 금지 ▲논·밭두렁 소각 및 영농부산물·생활 쓰레기 태우기 자제 ▲산불취약지역 내 흡연 금지 ▲차량 이동 중 담배꽁초 투기 금지 등 산불 예방 동참을 요청했다.

박 지사는 "경남도는 활용 가능한 모든 장비와 인력을 동원해 도민 안전 확보에 철저히 대비하겠다"면서도 "도민들의 협조와 동참 없이 경남도의 노력만으로는 산불 예방에 역부족"이라고 말했다.

그는 "도민 한 분 한 분의 협조가 산불 예방 활동과 산불 진화 모든 과정에 크나큰 도움이 될 것"이라며 "도민 여러분의 각별한 관심과 적극적인 협조를 당부드린다"고 했다.

경남도는 봄철 산불 예방을 위해 오는 14일부터 4월 30일까지 '봄철 대형산불 특별대책기간'으로 삼고 가용한 모든 자원을 동원한 총력 대응에 나선다.

▲임차 헬기 10대 권역별 분산 배치 ▲산림재난대응단 1167명, 산불감시원 2103명 산불취약지역 및 주요 거점 집중 배치 ▲도내 18개 시·군 총 165명 규모 야간 신속대기조 운영 ▲주말 및 휴일 도·시·군 기동단속반 운영 통한 불법 소각행위 단속 ▲산불 위기 경보 경계 이상 발령 시 도 점검반, 시·군 행정협력담당관 현장 파견으로 예방 활동 점검 ▲도내 전 시군 동시 산불 예방 캠페인 ▲방송 및 사회관계망서비스(SNS) 통한 산불 예방 홍보 등을 할 계획이다.

