인명피해 우려 지역·군수 주재 현장 점검 실시

경남 창녕군은 지난 10일부터 12일까지 3일간 인명피해 우려 지역 사업장을 점검했다.

이번 점검은 기후변화로 인해 예측하기 어려운 집중호우 등 자연 재난의 위험이 커짐에 따라 군수가 직접 현장을 방문해 안전 관리 실태를 확인하고 잠재적 위험 요소를 사전에 차단하기 위해 마련됐다.

자연재난사전대비인명피해우려지역점검(고암면 우천리). 창녕군 제공 AD 원본보기 아이콘

주요 점검 대상은 ▲장마면 도동지구(재해위험 정비) ▲창녕읍 교리지구(풍수해 생활권 종합정비) ▲고암면 우천리(산사태 취약지역) 등 3개소다. 군수는 각 사업장의 안전 관리 실태와 비상 연락 체계, 주민 대피 계획을 비롯해 낙석·토사 유출 위험, 배수 상태, 침수 위험 등 전반적인 안전 사항을 점검했다.

현장을 찾은 성낙인 군수는 "재난 대응은 사후 복구보다 철저한 사전 예방이 무엇보다 중요하다"면서 "재난은 군민의 생명과 재산이 직결된 문제인 만큼 현장에서 문제점이 없는지 직접 살펴 안전에 빈틈없는 창녕을 만들겠다"고 의지를 밝혔다.

AD

군은 이번 점검을 통해 도출된 보완 사항을 신속히 조치해 실질적인 재난 대응 체계를 구축할 방침이다.

영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>