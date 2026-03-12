퇴근길 승객 태운 버스서 갑자기 화재

한 승객이 인화성 액체 몸에 뿌린 후 분신

용의자는 60대 스위스 남성 추정

승객 등 6명 숨지고 5명 부상

스위스 서부 프라이부르크 주에서 운행 중이던 노선버스에서 화재가 발생해 6명이 숨지고 5명이 다쳤다.

11일 연합뉴스는 DPA통신 등을 인용해 지난 10일 스위스 프라이부르크 주 케르체르스에서 운행 중이던 버스에서 불이 나 인명피해가 발생했다고 보도했다. 이번 화재로 버스 운전자와 승객 등 6명이 숨졌으며 승객 4명과 구조 활동에 참여한 구급대원 1명 등 총 5명이 부상을 입었다. 부상자 가운데 최소 3명은 중태인 것으로 전해졌다.

소방당국은 경찰과 구급대, 구조 헬기 등을 동원해 진화와 구조 작업을 벌였지만 불길이 빠르게 번지면서 버스는 완전히 전소됐다.

부상자 중 한 명은 취리히대학 병원의 화상 전문 중환자실에서 치료받고 있으며, 다른 부상자들은 현장에서 응급 처치를 받거나 인근 병원으로 이송됐다. 불이 난 버스는 스위스 우체국 산하 대중교통 자회사인 포스트 버스(PostBus)가 운영하는 지역 노선버스로 확인됐다. 사고 당시 버스에는 여러 명의 승객이 탑승해 있었으며 화재는 차량 내부에서 시작돼 순식간에 버스 전체로 확산했다.

소방 당국은 경찰과 구급대, 구조 헬기 등을 동원해 진화와 구조 작업을 벌였지만, 불길이 빠르게 번지면서 버스는 완전히 전소됐다. 소셜미디어에는 버스가 화염에 휩싸여 연기가 치솟는 영상이 확산하기도 했다. 경찰 조사 결과 화재는 버스에 탑승한 60대 남성이 자신의 몸에 불을 붙이면서 시작한 것으로 보인다. 경찰에 따르면, 이 남성은 이날 오후 5시 45분쯤 버스에 탑승한 뒤 약 40분 뒤인 오후 6시 25분쯤 차량 내부에서 인화성 액체를 몸에 뿌리고 불을 붙였다.

소셜미디어에는 버스가 화염에 휩싸여 연기가 치솟는 영상이 확산하기도 했다.

불길은 순식간에 차량 내부로 번지며 대형 화재로 이어졌다. 당국은 이 남성이 스위스 국적의 60대 남성으로 베른주에 거주했던 것으로 파악하고 있다. 그는 사건 전 가족에 의해 실종 신고가 접수된 상태였으며 이번 사건으로 숨진 것으로 보인다고 경찰은 밝혔다. 경찰은 이 남성이 과거 심리적 문제로 당국에 알려진 인물이었다고 설명했다.

기 파르믈랭 스위스 대통령은 성명을 통해 "또다시 화재로 소중한 생명을 잃었다는 사실에 깊은 충격과 슬픔을 느낀다"며 희생자 가족들에게 애도를 표했다.

프라이부르크 주 검찰은 해당 남성에 대해 살인 및 방화 혐의를 적용해 사건 경위를 조사하고 있다. 라파엘 부르캥 프라이부르크 주 검찰총장은 기자회견에서 "현재까지 조사 결과 이번 사건이 테러와 관련됐다는 증거는 없다"고 밝혔다. 목격자들은 당시 화재가 매우 빠르게 번졌다고 증언했다. 일부 승객과 주변 시민들은 창문을 깨고 탈출을 시도하는 등 긴박한 상황이 이어졌던 것으로 전해졌다.

케르체르스는 스위스 수도 베른에서 서쪽으로 약 15㎞ 떨어진 인구 약 5000명의 작은 마을이다. 평소 조용한 지역에서 발생한 이번 사고로 지역 사회는 큰 충격에 빠졌다. 기 파르믈랭 스위스 대통령은 성명을 통해 "또다시 화재로 소중한 생명을 잃었다는 사실에 깊은 충격과 슬픔을 느낀다"며 희생자 가족들에게 애도를 표했다.

