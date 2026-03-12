창원 어린이집 토끼장서 3세 원아 손가락 절단 … 경찰 조사

경남 창원의 한 어린이집에 있는 토끼장에서 3세 원아의 손가락이 절단되는 사고가 발생해 경찰이 조사에 나섰다.

마산동부경찰서는 이 사고와 관련해 해당 어린이집 원장 50대 A 씨 등 관계자 2명에 대해 업무상 과실치상 혐의로 입건 전 조사(내사)를 벌이고 있다고 12일 밝혔다.

경찰에 따르면 지난 9일 오전 10시 41분께 이 어린이집이 관리하는 토끼장에서 3세 원아의 왼손 검지 일부가 절단됐다.

해당 원아는 병원으로 옮겨졌으나 사고 현장에서 훼손된 손가락 부위가 발견되지 않아 접합 수술은 이뤄지지 못한 것으로 전해졌다.

사고가 난 토끼장은 야외에 설치된 철장 구조인 것으로 파악됐다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사한 뒤 어린이집 관계자들을 업무상 과실치상 혐의로 입건할 계획이다.

영남취재본부 이세령 기자



