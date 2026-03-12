부산 24번째 국립공원 지정 축하…13일부터 지하 2층 특설매장



인기 마스코트 '반달이와 꼬미' 굿즈, 인형·키링 등 200여종 선봬

SNS에서 품절 대란을 일으킨 국립공원 캐릭터 굿즈가 부산 도심 백화점에 모인다.

롯데백화점 센텀시티점이 지역 사회의 경사인 금정산 국립공원 지정을 축하하고, 지속가능한 자연의 가치를 전하기 위해 특별한 장을 마련한다.

롯데百 센텀시티점은 오는 13일부터 20일까지 지하 2층 특설매장에서 국립공원공단과 손잡고 국립공원 캐릭터 상품 팝업스토어를 진행한다. 이번 행사는 대한민국 24번째 국립공원으로 이름을 올린 '금정산'의 신규 지정을 기념해 기획된 부산 지역 특화 행사다.

이번 팝업스토어의 주인공은 국립공원 대표 마스코트인 '반달이와 꼬미'다. 평소 온라인이나 전국 국립공원 탐방안내소에서만 제한적으로 구매할 수 있었던 인기 굿즈들을 도심 속 백화점에서 만나볼 수 있다.

특히 금정산 국립공원 지정을 축하하는 한정판 굿즈와 3월 신규 라인업이 최초 공개될 예정이라 큰 기대를 모으고 있다. 전시와 판매 품목은 SNS에서 품절 대란을 일으켰던 가방걸이 인형과 키링을 비롯해 배지, 양말, 텀블러, 모자 등 약 200여종에 달한다. 모든 상품은 캐릭터 라이선스 계약을 맺은 중소기업과 사회적 기업, 청년 기업이 제작해 상생의 의미를 더했다.

방문객들을 위한 다채로운 즐길 거리도 준비한다. 매장 입구에는 반달이 대형 인형 포토존이 설치돼 인증샷 명소로 꾸며지며, 인스타그램 현장 인증 이벤트와 영상 감상 등 참여형 프로그램이 상시 운영된다.

백화점 측은 많은 인파가 몰릴 것에 대비해 카카오톡 알림 기반의 QR코드 대기시스템을 도입, 고객들이 쾌적하고 안전하게 쇼핑을 즐길 수 있도록 운영할 방침이다.

롯데백화점 센텀시티점 강성철 점장은 "부산의 명산인 금정산이 국립공원으로 지정된 뜻깊은 순간을 고객들과 함께 나누고자 이번 팝업을 준비했다"며 "귀여운 캐릭터 굿즈를 통해 국립공원 자연의 소중함을 느끼고 특별한 추억도 만드시길 바란다"고 전했다.

이번 팝업스토어 내 구매는 카드 결제만 가능하며, 자세한 내용은 국립공원공단 인스타그램과 롯데백화점 애플리케이션을 통해 확인할 수 있다.

롯데百 센텀시티점 국립공원 캐릭터 상품 팝업스토어.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



