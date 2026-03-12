업무자동화·데이터분석·콘텐츠 제작 4개 분야 9개 과정 운영

“업무시간은 절반, 성과는 두 배”

AI 기반 행정서비스 품질 향상

AI 학습 인프라 확대

전 직원 디지털 역량 강화 본격화

경북 구미시가 인공지능(AI)을 활용한 행정 혁신에 본격적으로 나선다. 공직자의 디지털 역량을 높여 '업무시간은 절반으로 줄이고 성과는 두 배'로 끌어올리는 실무 중심 교육을 추진하며, 전 직원을 대상으로 AI 맞춤형 교육을 실시한다.

시는 공직자의 AI 활용 능력을 높이고 행정 업무의 효율성을 강화하기 위해 2026년 연중 'AI 역량 강화 맞춤형 교육'을 운영한다. 단순한 이론 교육이 아니라 실제 행정 업무에 바로 적용할 수 있는 실습 중심 교육으로 구성해 업무 혁신 효과를 높일 계획이다.

먼저 AI 활용 직무교육은 400명 공직자 대상으로 상·하반기(3월, 7월) 두 차례 진행되며, 업무 자동화·데이터 분석·콘텐츠 제작 등 4개 분야 9개 과정으로 운영된다. 상반기 교육은 3월 10일부터 3월 31일까지 관내 전산 교육장에서 진행된다.

교육 과정은 행정 현장에서 활용도가 높은 내용으로 구성됐다. 보고서 작성과 챗봇 기획 등 업무 자동화, 엑셀 기반 대용량 데이터 처리와 분석, 행정 홍보를 위한 영상 콘텐츠 제작 등 실습 중심 교육을 통해 공직자가 AI 도구를 실제 업무에 적용할 수 있도록 돕는다.

시는 교육과 함께 AI 학습 인프라 구축에도 나선다. 중앙부처 정책과 최신 AI 기술 흐름을 공유하는 수요특강을 운영하고, 임용 예정 공무원을 대상으로 AI 기초교육을 실시해 공직사회 전반의 디지털 이해도를 높일 계획이다. 또한 사이버학습 플랫폼을 통한 온라인 AI 교육 콘텐츠를 확대하고, 외부 전문기관 교육 참여도 적극적으로 지원해 공직자의 전문성을 단계적으로 강화한다.

시는 앞으로 교육 수요와 행정 환경 변화를 반영해 AI 활용 심화 과정과 실무 적용 프로그램을 지속해서 확대하고, AI 기반 행정 혁신을 이끌 전문 인재를 체계적으로 양성할 방침이다.

김장호 구미시장은 "AI는 행정의 효율성과 정책 품질을 동시에 높일 수 있는 핵심 도구"라며 "공직자가 AI를 실무에 적극적으로 활용해 시민에게 더 빠르고 정확한 행정서비스를 제공할 수 있도록 교육과 지원을 지속 확대하겠다"고 했다.

