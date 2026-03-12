층간소음 기술개발 MOU





호반그룹과 포스코이앤씨가 공동주택 층간소음 문제 해결을 위한 기술 경쟁력 강화에 나섰다.

호반건설과 포스코이앤씨는 지난 11일 서울 서초구 본사에서 '공동주택 주거환경 개선을 위한 층간소음 통합기술 공동개발' 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

문갑 호반건설 경영부문대표(왼쪽)와 최종문 포스코이앤씨 R&D센터장이 지난 11일 서울 서초구 본사에서 ‘층간소음 통합기술 공동개발’ 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 호반건설 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 협약식에는 문갑 호반그룹 경영부문대표와 최종문 포스코이앤씨 R&D센터장 등 각 사 주요 관계자 10여 명이 참석했다.

이번 협약은 공동주택 층간소음 사후확인제 시행 제도 변화에 대응하고, 입주민이 체감할 수 있는 쾌적한 주거환경을 구현하기 위해 추진됐다. 호반건설의 시공·품질 관리 노하우와 포스코이앤씨의 고성능 바닥구조 기술을 결합해 입주 이후 생활 단계까지 고려한 층간소음 대응 체계를 구축하는 것이 핵심이다.

협약에 따라 양사는 특화 바닥구조와 사물인터넷(IoT) 기반 층간소음 알림 기술을 연계한 통합 솔루션을 공동 개발할 계획이다. 이를 위해 층간소음 사후확인제 공동 대응을 위한 기술 협의체 운영과 방진모듈판 기반 IoT 연계 '층간알리미' 기술 개발 등에 협력한다.

호반건설은 통합 솔루션 개발 실증 운영과 현장 적용을 주도한다. 층간소음 저감을 위한 바닥구조 개선과 공법 고도화 연구를 통해체 기술 경쟁력을 강화하겠다는 방침이다. 포스코이앤씨는 현장 실증 데이터 분석과 검증을 담당한다. 국토교통부 인증을 통해 중량충격음 1~4급 전 등급 성능을 확보한 특화 바닥구조 기술을 바탕으로 성능 고도화 및 적용 확산에 협력할 계획이다.

문갑 호반건설 경영부문대표는 "층간소음은 주거 만족도를 좌우하는 핵심 품질 요소로, 기술 고도화와 체계적인 관리 시스템 구축이 동시에 필요하다"며 "이번 협약을 계기로 층간소음을 사전에 관리할 수 있는 환경을 마련해 입주민이 보다 안심하고 생활할 수 있는 공동주택 주거환경 조성에 기여하겠다"고 말했다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



