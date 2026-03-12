기존보다 필링 양 25% 증량

글로벌 도넛 프랜차이즈 브랜드 크리스피크림 도넛이 '두바이 초코&리얼 텍스처' 신제품 도넛 4종을 출시한다고 크리스피크림 운영사 롯데GRS가 12일 밝혔다.


신제품은 ▲두바이 초코 ▲초코멜로우 ▲라즈베리요거트볼 ▲애플청크시나몬 4종으로 구성된다. 도넛 가운데에 홀 구조를 활용해 기존 단품 도넛 대비 필링 양을 약 25% 증량한 스쿱 토핑으로 균일하고 풍부한 필링의 맛을 느낄 수 있도록 했다.

글로벌 도넛 프랜차이즈 브랜드 크리스피크림 도넛이 출시한 '두바이 초코&리얼 텍스처' 신제품 도넛 4종.(사진제공=롯데GRS)

'두바이 초코'는 도넛 위 피스타치오 페이스트와 구운 카다이프 필링을 채워 넣은 것이 특징이며, '초코멜로우'는 초콜릿을 덮은 도넛 위 미니 마시멜로와 다크초코스프레드를 올렸다. 앞서 지난 6일부터 닷새간 두 제품으로 구성된 '두바이 초코 하프더즌' 사전 예약을 진행했으며 3일 만에 전량 소진해 추가 인원에 대한 예약 수량을 확대한 바 있다.


또 다른 신제품 '라즈베리요거트볼'은 요거트 필링과 궁합이 좋은 라즈베리 필링과 초코 그래놀라를 더했다. '애플청크시나몬'은 애플시나몬잼에 시나몬 슈가파우더를 올린 제품이다. 두 제품은 오는 20일 선보일 예정이다.

이러한 신제품 4종은 단품 외에도 '두바이 초코 케이크 에디션'(두바이 초코, 초코멜로우)과 '리얼 텍스터 더즌'(초코멜로우, 라즈베리요거트볼, 애플청크시나몬)으로 판매된다.


정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr
