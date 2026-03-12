지역 방산기업 참여… 정책 지원·협력 방안 논의

부산시와 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP·원장 김영부)은 지난 10일 지역 첨단기술 선도기업인 소나테크, 대양전기공업과 함께 '국가첨단전략기술 지정 확대를 위한 기업 간담회'를 개최했다.

국가첨단전략기술 지정 확대를 위한 기업 간담회. BISTEP 제공 AD 원본보기 아이콘

'국가첨단전략기술'은 산업통상자원부 장관의 승인을 받아 지정되는 기술로, 공급망 안정화 등 국가·경제 안보에 미치는 영향이 크고 국민경제적 파급효과가 큰 기술을 의미한다.

현재 반도체(8개), 디스플레이(4개), 이차전지(3개), 바이오(2개), 로봇(1개), 방산(1개) 등 6개 분야 총 19개 기술이 지정돼 있다.

국가첨단전략기술로 지정되면 '국가첨단전략산업법'에 따라 기술 보유 기업은 전략산업 설비 구축 및 연구개발(R＆D) 투자에 대한 신속한 인허가 처리, 사업 추진을 위한 규제 완화와 제도 개선, 기술 고도화와 사업화에 필요한 자금·인력·정보의 우선 지원, 해외 진출 전략 수립을 위한 지도와 자문 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.

이번 간담회에서는 부산 소재 방산 분야 기업의 국가첨단전략기술 지정 사례 창출을 위한 현장 수요 파악과 협력 방안이 논의됐다. 특히 국가첨단전략기술 신청 컨설팅 지원과 해양 특화 시험·검증 인프라 확보 등 실질적인 정책 지원 방안이 제시됐다. BISTEP은 이를 반영해 지역 기업에 특화된 실효성 있는 육성·지원 방안을 마련할 계획이다.

AD

김영부 BISTEP 원장은 "국가첨단전략기술 지정은 기업에는 도약의 기회이자 부산에는 미래 산업 경쟁력을 보여주는 중요한 계기가 될 것"이라며 "해양이라는 부산의 강점을 바탕으로 지역 방산 기업들이 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>